В Петушинском районе «Красное и белое» ушло в кювет

У города Покрова сегодня произошла авария на федеральной трассе. Около одиннадцати утра 42-летний водитель грузовой машины «ГАЗ», двигаясь в сторону Москвы, врезался в «Ладу-Калину», стоявшую на обочине.

От удара легковушка скатилась в кювет, при этом задев пассажира, который стоял у задней двери. За рулем «Лады» находился 54-летний москвич, а пассажир, пострадавший в аварии – его отец, 79-летний житель Мытищ.

На этом цепь трагических событий не закончилась. «ГАЗ» от удара выбросило на встречную полосу, где он столкнулся ещё с одним грузовиком – «Hino», под завязку гружёным алкогольной продукцией. «Hino» ушёл в кювет, а коробки с товаром оказались разброшенными по всей проезжей части.

Всего результате ДТП пострадали три человека: водители двух грузовиков и пассажир «Лады».

Фото из группы «Подслушано Автомобилистов Владимир» сети «В Контакте».