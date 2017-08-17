В центр Владимира подгонят лошадей, рыб и пчел

В рамках Дня города Владимира в самом сердце областного центра будет организована агровыставка. В парке «Липки» владимирцы и гости праздника смогут увидеть мини-ферму. В нынешнем году кроме лошадей, телят, коз и кроликов будут выставлены аквариум с рыбами и ульи с пчелами.

А в парке Пушкина пришедшие смогут оценить изыски местной кухни: там будет организована площадка «Вкусная еда». На «Вкусной еде» обещают дегустацию и продажу продукции местных предприятий Владимирской области. Кроме того, планируется кулинарное шоу и мастер-классы по приготовлению различных блюд.

Там же, в парке Пушкина, будет развернута торговля изделиями народных промыслов. Из прочих атрибутов праздника: будут установлены десять деревянных фигур, а также создан лабиринт (видимо, из сена, по аналогии с тем, что радовал детвору прошлым летом).

На организацию агрокультурной выставки-ярмарки будет затрачено более полутора миллионов рублей (на сайт госзакупок фигурирует сумма 1,67 млн). К месту действия ожидается прибытие 25 VIP-персон, для которых контрактом предусмотрена отдельная программа.

Высоких гостей покормят, организуют им культурную программу и вручат подарочные пакеты с сувенирами. Затраты на это вошли в контракт.

Фото: https://getbg.net