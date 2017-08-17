Владимирский «Ростелеком» приглашает принять участие в акции “Мультирум в подарок”

При подключении пакета услуг “Домашний Интернет” + “Интерактивное ТВ” или при приобретении дополнительной ТВ-приставки до 30 сентября 2017 года, услуга подключения до двух дополнительных телевизоров предоставляются бесплатно на 12 месяцев.

Директор филиала ПАО “Ростелеком” во Владимирской и Ивановской областях Павел Шатохин:

“Мы стараемся сделать «Интерактивное ТВ» максимально комфортным сервисом для наших абонентов и прикладываем к этому существенные усилия. Современность такова, что в каждой квартире установлено 2-3 телевизора. Поэтому услуга «Мультирум» всегда востребована. Участие в данной акции позволит значительно сократить расходы и наслаждаться просмотром любимых передач и фильмов сразу на нескольких телевизорах”.

Сервис “Интерактивное ТВ” от “Ростелекома” – это самый современный формат телевидения. Абонентам доступен не только огромный выбор телеканалов (5 основных и 9 дополнительных пакетов) и обширная библиотека фильмов и сериалов. “Интерактивное ТВ” – это еще и богатый набор актуальных дополнительных сервисов, таких как “Видеопрокат”, “Мультискрин”, “Родительский контроль”, “Караоке”, “Мультирум”. А уникальная опция “Управление просмотром” позволяет ставить эфир на паузу, записывать, перематывать или смотреть передачи с начала, а также заново посмотреть любую передачу за последние три дня на любом телеканале.

Подробную информацию об услуге можно получить по единому номеру сервисной поддержки клиентов 8-800-450-0-150 (или 150 со стационарного телефона), на сайте компании www.rt.ru, или в центрах продаж “Ростелекома”.