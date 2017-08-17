Владимирцы сыграют со звездами российского футбола

26 августа на стадионе «Лыбедь» пройдет товарищеский матч с участием звезд российского футбола.

В числе приглашенных гостей – Георгий Ярцев, Олег Романцев, Юрий Гаврилов, советские футболисты, широко известные болельщикам по блестящей игре в московском «Спартаке».

Прославились ветераны футбола и благодаря своей тренерской работе.

Так, Олег Романцев руководил сборной России по футболу с 1994 по 1996 года и с 1998 по 2002 год. Георгий Ярцев выступал ее наставником с 2003 по 2005 год.

Юрий Гаврилов уже будучи тренером продолжал карьеру футболиста. Он выходил на поле до 43-летнего возраста. Часто играл за ветеранов «Спартака» и сборной СССР.

Как сообщили в городском управлении по делам молодежи, в рамках встречи во Владимире заслуженные тренеры России проведут также мастер-классы.

Начало в 16.00. Вход свободный.

Фото: http://fc-tambov.ru/modules/content/page.php?id=831и http://fc-tambov.ru/modules/content/page.php?id=831