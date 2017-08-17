На дворы и парки Владимирской области выделят 338 млн рублей

В нынешнем году Владимирская область получила по данной программе из федерального бюджета 282 миллиона рублей. Денег хватило на благоустройство 184 дворовых территорий и 20 парков и скверов.

В 2018 году сумма субсидии вырастет на 56 миллионов рублей, составив в общей сложности 338 миллиона. А это значит, что можно будет заасфальтировать куда больше дворов и обставить новыми лавочками и качелями значительно больше скверов, парков и других общественных мест.

К примеру, во Владимире субсидию смогут потратить на строительство пешеходного моста через Лыбедскую магистраль (по пути к стадиону «Лыбедь» и школе № 14), на благоустройство скверов на улице Чайковского и у школы дзюдо.

На иллюстрации: проект сквера на улице Чайковского во Владимире