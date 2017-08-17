Семейная пара из Александрова промышляла воровством в детских магазинах

В Александрове по подозрению в совершении краж задержаны 27-летние местные жители. На минувшей недели супруги предприняли попытку ограбить один из детских сетевых магазинов, расположенных в центре города.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в сумке, находившейся в руках у пары, были обнаружены детские вещи не только данного магазина, но и новая одежда с этикетками и ценниками из двух других торговых точек города. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли у задержанных устройство для снятия защитных бирок с одежды.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, сотрудники полиции установили причастность местных жителей к совершению трех краж.

Супруги уже признали свою вину. Похищенное имущество, стоимость которого составила более 10 000 рублей, изъято.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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