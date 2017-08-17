В Вязниковском районе столкнулись четыре автомобиля

Сегодня ночью, около 01.30, на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей.

По предварительной версии причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима водителем большегруза «MAN».

45-летний житель Воронежской области, двигаясь в направлении Нижнего Новгорода по правой полосе движения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящие перед регулируемым перекрестком на запрещающий сигнал светофора автомобиль «ГАЗель», «Hyundai Solaris» и большегруз «Scania» с полуприцепом.

По данным пресс-службы регионального УМВД, в результате автоаварии 48-летний водитель автомобиля «ГАЗель» получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм скончался.

30-летний житель Московской области, водитель автомобиля «Hyundai Solaris», в результате ДТП не пострадал. Водитель большегруза «Scania» с полуприцепом, 42-летний житель Белоруссии, также не пострадал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: https://33.мвд.рф