В Вязниковском районе столкнулись четыре автомобиля

Сегодня ночью, около 01.30, на трассе М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей.
По предварительной версии причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима водителем большегруза «MAN».
45-летний житель Воронежской области, двигаясь в направлении Нижнего Новгорода по правой полосе движения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящие перед регулируемым перекрестком на запрещающий сигнал светофора автомобиль «ГАЗель», «Hyundai Solaris» и большегруз «Scania» с полуприцепом.
По данным пресс-службы регионального УМВД, в результате автоаварии 48-летний водитель автомобиля «ГАЗель» получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии от полученных травм скончался.
30-летний житель Московской области, водитель автомобиля «Hyundai Solaris», в результате ДТП не пострадал. Водитель большегруза «Scania» с полуприцепом, 42-летний житель Белоруссии, также не пострадал.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: https://33.мвд.рф
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