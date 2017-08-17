В Камешково обновят мемориал героям Великой Отечественной

День Победы у нынешнего памятника камешковцы праздновали в общей сложности уже 52 раза – он открыт 8 мая 1966 года. Несмотря на неоднократно проводимые ремонты, по большей части косметические, мемориал обветшал.

Поэтому его обновят – по программе «Формирование комфортной городской среды». Заодно преобразится и сквер, где находится памятник – это на улице Ленина в центральной части города.

Рядом с мемориалом появится Аллея славы, где на гранитных звездах поместят портреты камешковцев – десяти Героев Советского Союза и трех полных кавалеров ордена Славы с обозначением их фамилий, имен и отчеств, а также с изображениями Золотых Звезд. Площадку вокруг обелиска перепланируют и замостят брусчаткой, а рядом устроят новые газоны.

Камешковской мэрией заключен контракт с подрядчиком – фирмой «Память» из столичного региона. В общей сложности на все работы по названной программе предусмотрено 3 млн 991,8 тысяч рублей. Из этой суммы 2 млн 884 тысячи рублей выделено из федерального бюджета, 508 тысяч – из областного и 598 тысяч – из бюджета города Камешково.

Работы на памятнике начнутся с 21 августа, а к 1 ноября текущего года они должны быть полностью завершены, включая благоустройство сквера. Поэтому следующий День Победы 9 мая 2018 года камешковцы отметят на привычном месте, но у полностью обновленного мемориала.

Старую конструкцию демонтируют полностью, а вместо нее установят новую, причем бетонное основание со всех сторон облицуют гранитными плитами. Прежний обелиск представлял собой семиметровую стелу, увенчанную красной пятиконечной звездой. Мемориал украсили два барельефа, символизирующие ратный подвиг воинов Красной Армии и союз защитников Родины и бойцов трудового фронта.

Правда, погоны у воина с винтовкой какие-то фантастические – с несколькими нашивками и звездой, больше подходящие к одной из зарубежных армий (например, что-то похожее есть у итальянцев), но, вероятно, это следствие условности художественного решения.