«МегаФон» дарит школьникам планшеты

«МегаФон» предлагает приобрести для школьников новый смартфон ZTE по цене от 9900 рублей и получить в подарок функциональный планшет Prestigio.

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В мобильных устройствах, участвующих в акции, предустановлены закладки Дневник, Знания и Фоксфорд учебник, которые помогут в учебе, а книги из школьной программы будут всегда под рукой с приложением «BookTouch». Кроме того, детское телевидение в МегаФон.ТВ сделает отдых ребенка ещё разнообразнее и интереснее.

«Все родители заинтересованы в том, чтобы ребенок не только хорошо учился, но и развивал свой кругозор. А самым желанным подарком для детей, как хорошо известно, является смартфон или планшет. Наше специальное предложения к 1 сентября вдвойне порадует школьников перед началом учебного года, а для родителей станет отличной возможностью сэкономить семейный бюджет», – прокомментировал директор Владимирского регионального отделения компании «МегаФон» Иван Власов.

Для участия в акции необходимо быть пользователем одного из тарифов линейки МегаФона  Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум и подключить опцию Бонус 500 ₽ на счёт. Сумма за подключение опции поступает на лицевой счет абонента и используется при оплате услуг связи. Более подробно с условиями акции и характеристиками мобильных устройств можно ознакомиться на сайте megafon.ru

 

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