На дороги региона-33 добавили денег

Как сообщили в пресс-службе «Белого дома», ряду территорий Владимирской области дополнительно выделили деньги на ремонт дорог в следующем году.

Большую часть средств получит Суздаль – более 26 млн рублей.

К слову, это на миллион больше, чем в предыдущей редакции постановления «О распределении субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год».

На 5,6 миллионов больше было выделено Суздальскому району (17,63 млн рублей – в предыдущей редакции было 12,03 млн рублей). Посёлок Ставрово получит 15,14 млн рублей вместо 7,9 млн рублей.

Всего в качестве субсидий на автодороги общего пользования местного значения в 2018 году в территории региона запланировано 400 млн рублей.

Фото: http://www.infovoronezh.ru/News/V-Voroneje-otremontirovali-70-_procent_-dorog-55889.html