Юные художники соберутся во Владимире

Сегодня во Владимире стартует XVI международный конкурс-пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле.

Мероприятие состоится в 19.00 в Городском дворце культуры.

В этом году ожидается участие более 320 человек – юных художников и почётных гостей из 25 регионов России, а также из Украины, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Словении, Германии, Испании.

В программе – познавательные экскурсии по малым городам региона, посещение заказника «Дюкинский» в Судогодском районе и «Клязьминский Береговой» в Гороховецком районе. Участников также ждут очные и заочные конкурсы – «Красна ты, земля Владимирова», «Заповедные уголки родного края», «Пейзаж Владимирского края» и другие.

В рамках мероприятия с 17 по 27 августа в Доме фольклора состоится выставка победителей конкурса рисунков «Заповедные уголки моего родного края».

Напомним, что с 2000 года участниками пленэра становились юные художники из городов России и Украины, Белоруссии и Литвы, Казахстана и Узбекистана, Германии и Шотландии, представители Словении и Дании.

Редакция журнала «Художественная школа» оценила Владимирский пленэр как одно из самых крупных и значимых мероприятий для юных художников и их наставников.

Фото: http://www.gorodperm.ru/upload/pages/196/image_1409232823.JPG