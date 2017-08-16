Абоненты «Ростелекома» во Владимире всё чаще выбирают электронный счет

Более 120 тысяч абонентов, которые пользуются услугами телефонии, интернета и телевидения сделали свой выбор в пользу электронного способа доставки счетов за услуги связи во Владимирском регионе.

Возможность получать виртуальные квитанции появилась у клиентов «Ростелекома» в 2013 году. Документ представляет собой файл в формате PDF и выглядит так же, как и бумажная квитанция. По выбору абонента такой счет приходит в Личный кабинет lk.rt.ru или на электронную почту. По статистике, большинству ивановских абонентов «Ростелекома» удобнее получать квитанции в Личном кабинете.

Абоненты, которые используют электронные счета, узнают сумму к оплате намного раньше, чем получатели бумажного счета. При этом сроки оплаты остаются прежними.

Виртуальный счет удобно оплачивать, не выходя из дома, с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька. Такие способы оплаты позволяют клиентам «Ростелекома» значительно сэкономить время и сократить период ожидания зачисления средств на лицевой счет.

При желании абоненты могут продолжать пользоваться и традиционными способами оплаты: через банки, терминалы, банкоматы, производить оплату в Центрах продаж и обслуживания клиентов.

Виртуальную квитанцию об оплате за услуги связи можно сохранять на компьютере или планшете. Состояние счета легко проверить, находясь в любом регионе страны и даже за рубежом.

«Переход «Ростелекома» на электронную форму выставления счетов соответствует мировым тенденциям. Сегодня безбумажные счета активно используют и операторы сотовой связи, и компании, предоставляющие услуги ЖКХ. Электронный счет имеет множество преимуществ перед бумажным: он экономит время клиента, его удобно оплачивать и хранить», – отметил директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» Павел Шатохин.

Если пожилой человек не владеет компьютером, то оплатить счет ему могут помочь дети или внуки. Кроме того, у них есть возможность присоединить виртуальную квитанцию родственника к своей и самостоятельно платить за услуги связи.

Информацию о переходе на электронный счет можно получить, обратившись в Центр продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» или Контактный центр по телефону 8-800-450-0-150.