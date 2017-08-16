Штраф за нарушение законодательства о закупках

Главный врач ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира» привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа за нарушение законодательства о закупках

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15 августа  2017 года  заместитель  руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел  дело об административном  правонарушении в отношении  главного врача ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира» по признакам нарушения  предусмотренного  частью  4.2  статьи 7.30  Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В сентябре 2016  года, в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в документации о проведении электронного аукциона на закупку препаратов для лечения нервной системы для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира» было указано требование к дозировке лекарственного препарата (МНН – цитиколин) – 1 г. ограничивающее количество участников закупки.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России  признал главного врача ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира» виновным  в совершении административного правонарушения и привлек  его  к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок   в виде административного штрафа в размере 3000 рублей  в доход бюджета.

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