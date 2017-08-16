Штраф за нарушение законодательства о закупках

15 августа 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира» по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В сентябре 2016 года, в нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в документации о проведении электронного аукциона на закупку препаратов для лечения нервной системы для нужд ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира» было указано требование к дозировке лекарственного препарата (МНН – цитиколин) – 1 г. ограничивающее количество участников закупки.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал главного врача ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г.Владимира» виновным в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3000 рублей в доход бюджета.