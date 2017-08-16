Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Дельта плюс» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку расходного материала (зеркало гинекологическое) для нужд ГБУЗВО “Меленковская ЦРБ”.

По мнению заявителя, аукционная комиссия неправомерно признала вторую часть заявки Общества не соответствующей требованиям Законодательства о контрактной системе.

По мнению представителя уполномоченного органа, основанием к признанию заявки не соответствующей явилось непредставление информации о соответствии участника закупки требованиям, установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе в сфере закупок (декларация представлена не в полном объеме).

В результате изучения представленных документов, рассмотрения доводов жалобы, пояснений сторон Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу ООО «Дельта плюс»» по доводам, изложенным в ней, необоснованной