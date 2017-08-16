Бывший главврач привлечен к ответственности

15 августа 2017 года Заместитель руководителя Владимирского УФАС России, рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика- главного врача ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» (на момент совершения правонарушения).

Из материалов дела следует, что документация электронного аукциона на закупку лекарственных средств (средства противораковые; антиметаболиты; вещества цитостатические) была сформирована с нарушением положений статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Указанное должностное лицо согласилось с фактом совершенного правонарушения.

Рассмотрев материалы дела, Заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо заказчика- главного врача ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» (на момент совершения правонарушения) виновным в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета