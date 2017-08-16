Владимирское УФАС сообщает

15 августа 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобы ЗАО «Биокад» и ООО «Сервис-Фарм» на положения документации об электронном аукционе на поставку лекарственного средства (оксалиплатин) (включено в перечень ЖНВЛП) для нужд ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер».

По мнению заявителя, заказчик в нарушение положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок неправомерно установил требование о поставке лекарственного средства с определенной дозировкой и лекарственной формой, без возможности поставки лекарственных средств с иными дозировками и лекарственными формами, но с тем же терапевтическим эффектом, что приводит к ограничению количества участников закупки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалоб ЗАО «Биокад» и ООО «Сервис-Фарм» по доводам, изложенным в них, обоснованными, в отношении заказчика вынесено предписание о внесении изменений в аукционную документацию.