Владимирское УФАС сообщает

Жалобы ЗАО «Биокад» (г.Москва) и ООО «Сервис-Фарм» (г.Москва) на положения аукционной документации признаны обоснованными, в отношении заказчика вынесено предписание об устранении нарушений законодательства

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15 августа  2017   года  Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобы ЗАО «Биокад» и ООО «Сервис-Фарм»  на  положения документации  об электронном аукционе  на поставку лекарственного средства (оксалиплатин)  (включено в перечень ЖНВЛП)  для нужд ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер».

По мнению заявителя, заказчик в нарушение положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок неправомерно установил требование о поставке лекарственного средства с определенной дозировкой и лекарственной формой, без возможности поставки лекарственных средств с иными дозировками и лекарственными формами, но с тем же терапевтическим эффектом, что приводит к ограничению количества участников закупки.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалоб  ЗАО «Биокад» и ООО «Сервис-Фарм»    по доводам, изложенным в них, обоснованными, в отношении заказчика вынесено предписание о внесении изменений в аукционную документацию.

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