Владимирских киноманов угостят «Кухней»

Уходящее лето подарит владимирцам еще одно яркое событие – День российского кино. Мероприятие, которое состоится 27 августа на площадках «Руськино», приурочено празднованию 10-летия кинокомплекса и Дня города Владимира.

В рамках праздника пройдет всероссийская акция «Ночь кино» с показом сразу трех фильмов.

Мультфильм «Снежная королева 3» покажут на втором этаже фойе кинокомлекса, а киноленту «Время первых» – на экране Большого зала «Руськино».

Еще один фильм «Кухня. Последняя битва» владимирцы увидят на свежем воздухе, на площадке перед кинотеатром.

Организаторы мероприятия уточняют: показ фильмов в рамках акции “Ночь кино” – бесплатный.

Билеты на фильм “Время первых” необходимо будет получить в кассе “Руськино” 27 августа. Количество мест ограничено!

Помимо просмотра фильмов в этот день гостей праздника ожидает насыщенная программа: детская анимация, фестиваль красок Холи, дискотека от клуба Zzzed.

Фото: http://m.kino-teatr.ru/kino/art/pr/4697/