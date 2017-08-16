Из-за пьяных лихачеств водителя «Ford» пострадал 4-летний малыш

В посёлке Бараки перевернулась вылетевшая за обочину машина с пассажирами

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Вчера около четырёх часов пополудни в посёлке Бараки Судогодского района 33-летний пьяный водитель «Ford-focus» не справился с управлением автомобиля и угодил в кювет. Там машина, перевернувшись, осталась лежать на крыше.

По данным регионального управления ГИБДД, столь плачевный результат наступил потому, что водитель был пьян и превысил скорость.  В результате ДТП пострадали два пассажира: 48-летняя бабушка и её 4-летний внук.  Ребенок ехал в машине без детского удерживающего устройства. Оба попали в больницу.

В  тот же день в Гусь-Хрустальном 29-летний пьяный водитель «Infiniti QX56» на скорости съехал с проезжей части и протаранил гараж. Парень уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Теперь ему «светит» уголовная ответственность. С закрытой черепно-мозговой травмой виновник аварии госпитализирован.

А в понедельник в Камешковском районе 47-летний водитель мотоцикла  «Racer» не удержался на дороге, съехал на обочину и перевернулся. У водителя не было водительских прав и, вопреки правилам, он ехал без шлема. С переломом левой ноги и черепно-мозговой травмой его госпитализировали.

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