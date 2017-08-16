Глава сельского поселения осужден за присвоение земель

Факты незаконного распоряжения земельными участками главой Ильинского сельского поселения выявила прокурорская проверка.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в 2009 и 2012 годах Поздняков Е.Д., занимая пост главы сельского поселения и имея доступ к похозяйственным книгам поселения, незаконно получил выписки из них. В последующем он предоставил их в Кольчугинский отдел управления Федеральной регистрационной службы РФ по Владимирской области.

На основании подложных документов сотрудниками Росреестра было зарегистрировано право собственности Позднякова на два земельных участка на территории Ильинского сельского поселения общей стоимостью более 300 000 рублей.

В отношении сельского начальника было возбуждено уголовное дело.

Решением суда Поздняков был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Однако, с учётом личности подсудимого, его пожилого возраста, наказание постановлено исполнять условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото:http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru