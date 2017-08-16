В регионе-33 назовут лучших водителей

17 августа на автостоянке «Лотос», расположенной на 163 км трассы М-7 Волга, пройдёт ежегодный областной смотр-конкурс профессионального мастерства управления автомобилем среди водителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей 33-го региона.

Состязание пройдёт в два этапа:

1-й этап – конкурс теоретических знаний Правил дорожного движения.

2-й этап – выполнение комплекса упражнений на площадке на следующих типах автомобилей:

-грузовой автомобиль (марки «КАМАЗ-65115» и «Газель «Next»);

– автобус (марки «ПАЗ-3205» и «MERCEDES-BENZ o405N» с автоматической коробкой передач);

– легковой автомобиль с механической коробкой передач;

– седельный тягач с полуприцепом SCANIA.

Заявки на участие в конкурсе уже подали представители 15 предприятий и крупных перевозчиков Владимирской области. Всего в конкурсе рассчитывают принять участие более 60 водителей-профессионалов.

Победители традиционно будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. По результатам выступления участников в личном зачете будет определен водитель с присвоением звания «Лучший по профессии».

Начало состязаний в 10-00 ч.

Фото пресс-службы областной администрации