Во Владимирской области коммунальные платежи выросли на 3,58%

Жители Владимирской области на днях оплатили первые квитки с увеличенными тарифами. С 1 июля тепловая энергия в среднем подорожала на 4,1%, вода и канализация – на 9,9%, электроэнергия и газ на отопление – на 3,9%, газ на приготовление пищи – на 2%.

Департамент цен и тарифов администрации области по июльским квиткам рассчитал средний рост платежей граждан. Он оказался на уровне 3,58% по региону. Цифры вписываются в ограничения, установленные для Владимирской областиправительством России – до 4%.

К примеру, в Гороховце средний платежи горожан выросли на 2,6%, в Коврове – на 3,1%, в Юрьев-Польском – на 1,8%. Вместе с тем, есть такие муниципальные образования, где платежи резко подскочили. Так, в Александрове средний платеж увеличился на 5,7%, а у некоторых граждан – даже на 25%, в Меленках в среднем на 4,7%, а максимальный – на 40,6%.

Это связано с тем, что в муниципалитетах реализуютсяинвестиционные программы, из-за больших вложений ресурсоснабжающих организаций в реконструкцию и обновление приходится закладывать дополнительные расходы в тарифы для населения.

Проведя небольшой опрос жителей Владимира, «Призыв» выяснил, что большинство не заметили существенной разницы в платежах.

– Зимой-весной мы платили до 10 тысяч рублей за все услуги, а сейчас (без учёта тепла) вдвое меньше. Так что 50-150 рублей плюсом – это не так ощутимо, – наиболее распространённый ответ.

Фото http://www.penza.aif.ru/society/s_povysheniem_kak_s_1_iyulya_vyrosli_tarify_zhkh