С приближением 1 сентября волнение наступает не только у детей, но и у родителей. Нужно суметь справиться с переживаниями, грузом ответственности и различными заботами самому и помочь в этом ребенку.

Конечно, к школе готовиться нужно заранее, но в большинстве случаев, всё делается в последний момент. Чтобы последние летние дни не превратились для семьи в круговорот нескончаемых дел и не стали причиной разногласий, не пытайтесь впопыхах переделать все возможные и невозможные дела.

Идем за покупками

Правило первое. Абстрагируйтесь от ажиотажа, царящего во всех детских магазинах. Не нужно сразу закупать одежду, канцелярию и учебники на год вперед. Составьте небольшой список того, что ребенку будет необходимо в первое время. Всё остальное вы без очередей и каких-либо проблем купите чуть позже.

Правило второе. Совершая самые обычные покупки, советуйтесь с ребенком даже в мелочах. Учёба и всё, что с ней связано должно приносить удовольствие. Даже ручки, которыми он будет писать, должны быть не только удобными, но и нравиться вашему чаду. Почему-то буквы получаются аккуратными и ровными, если старательно выводить их в красивой тетрадке.

Правило третье. Конечно, дети не всегда понимают, что нужно и полезно, а руководствуются простым «хочу-не хочу» или вовсе не знают, что «хочу». Например, ребенку хочется выделиться и вовсе не хочется покупать некрасивую ортопедическую обувь или скучную школьную форму, хотя она недорого стоит и практична в носке. Подумайте, стоит ли проявлять авторитарность, может быть, лучше помочь вашей моднице или моднику придумать, как разнообразить скучный образ и проявить свою индивидуальность.

Правило четвертое. Ваша кровиночка большую часть времени будет находиться далеко от вас. В связи с этим появляются переживания, хорошо ли ребенок питается, всё ли в порядке со здоровьем. А детям свойственно бегать на переменах и, само собой, активничать на уроках физкультуры и на прогулке. Добавим к этому спортивные кружки. Различные травмы, к сожалению, в этом возрасте явление частое. Позаботьтесь об этом заранее и купите страховку от несчастных случаев. Так вы будете уверены, что в случае чего, сможете обеспечить ребенку качественную медицинскую помощь. А заодно и подстрахуете семейный кошелек на случай неожиданных трат на лечение. Например, страховой полис «Могу всё! +» – это не только финансовая помощь при несчастном случае, в том числе и во время занятий спортом, но и высокие выплаты, а также организация консультаций и лечения у квалифицированных врачей в самых лучших профильных клиниках в случае подозрения или диагностирования онкологического заболевания.

Кроме того, сегодня также есть отличная возможность всегда быть на связи с опытными педиатрами 24 часа в сутки. Для этого не нужно платить бешеные деньги семейному врачу, который будет готов в любое время дня и ночи ответить на ваши вопросы про кашель, сыпь, температуру и прочие детские недомогания. Страховой полис «Детский доктор» можно купить всего за 5 000 руб. (есть и более дорогие варианты с дополнительными опциями). За эту сумму самые опытные специалисты из НИИ Детской неотложной хирургии и травматологии им. Л.М. Рошаля, Клиники Педиатрического университета в Санкт-Петербурге и других лучших детских медицинских учреждений страны круглосуточно будут с вами на связи, дадут рекомендации по уходу за ребенком, помогут расшифровать результаты анализов или подскажут, к какому врачу нужно обратиться. Общаться с ними можно по телефону и через интернет. А все медицинские документы и история сообщений всегда будут храниться в вашем личном кабинете на специальном интернет-портале. Очень удобно и не нужно лишний раз отпрашиваться с работы и бежать с крохой в поликлинику по всяким пустякам.

1 сентября и первые дни в школе

Правило первое. Первый день в школе – это всегда небольшой, а для кого-то и большой, стресс для родителей и детей. В первую очередь успокойтесь сами. Поговорите с малышом, спросите, какие эмоции он испытывает. Поддержите его, поделитесь своими школьными воспоминаниями. Не взваливайте на него свои ожидания по поводу его успехов. И для первоклашек, и для детей постарше важно, чтобы учебный год начался позитивно, тогда ребенок сам проявит тягу к знаниям.

Правило второе. Вам повезло, если у вас коммуникабельный раскрепощенный ребенок. Можете быть спокойны, он быстро найдет друзей, не побоится отпроситься в туалет и сможет за себя постоять. Но что делать, если у вас растет стесняшка? Поговорите обо всех трудностях, с которыми ребенок может столкнуться, но не накручивайте его. Расскажите, как можно легко выйти из затруднительной ситуации. Успокойте, приведите себя в пример. Пусть знает, что многие чувствуют то же самое. Помогите ему влиться в коллектив. Сами заговорите с остальными детьми в классе. Представьтесь сами и познакомьте с ними своего малыша. Спросите, какое у них настроение, нравится ли им праздник. Главное – создать общую позитивную атмосферу, показать, что общаться с другими людьми совсем не трудно. Малыш будет гордиться, что у него такие замечательные родители и обязательно оценит вашу поддержку!