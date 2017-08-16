Владимир накроет волна экстрима

К участию в фестивале приглашаются спортсмены, занимающиеся экстремальными видами спорта. Они получат отличную возможность проявить себя во многих дисциплинах – уличной гимнастике (воркаут, джимбар, техника на турнике), брейкдансе, роллерспорте.

Возраст участников – от 4 до 35 лет.

Заявку на участие в фестивале необходимо направить в комитет по молодежной политике администрации области до 9 сентября по электронной почте kmp@avo.ru. Дополнительная информация по телефону (4922) 32-38-53.

Организаторы фестиваля обещают: гостей мероприятия ждет грандиозное шоу!

Фото: http://on33.ru/photo/album/129/