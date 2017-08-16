Для жителей Доброго рассчитают сумму компенсаций

Заказ на проект дороги от улицы Мира до Погодина выставлен на электронной площадке госзакупок. Проект должен быть готов к середине декабря,эта работа оценена в 4,8 миллиона рублей.

В рамках задания проектировщики должны рассчитать затраты на выкуп земельных участков и строений, попавших в створ новой дороги. Речь идёт о десяти частных жилых домах и порядка трёхсот гаражей.

Именно это обстоятельство – лишение людей их земли, домов, гаражей – вызвало недовольство многих жителей Доброго, пришедших на публичные слушания, проводившиеся полтора месяца назад. Несмотря на эти негативные настроения горожан, местные власти заказали проектирование дороги-дублёра.

Помимо расчетов на компенсации за изымаемые земли и дома подрядчик обязан будет спроектировать магистральную улицу протяженностью в два километра с наружным антивандальным освещением, тротуарами, дождевой канализацией, газонами и мостом через реку Рпень.

Примечательно, что проектировщики должны будут найти место для установки систем видеонаблюдения. Камеры планируют повесить вдоль всей дороги и на мосту.

В ходе строительства под вырубки попадет часть деревьев. Проектировщики должны будут наметить новые площадки для высадки деревьев и кустарников.

Также подрядчик составит отдельный проект временной схемы движения. Понятно, что какие-то участки дороги по Красносельскому проезду и Юбилейной придется перекрывать и пускать транспорт по другиммаршрутам.

Справка. Новая дорога должна пройти от перекрестка улиц Мира и Почаевской до Красносельского проезда. Она затронет земли свыше 20 промышленных предприятий, среди которых «Точмаш», «Макромер» и «Химзавод», а также 300 гаражей и 10 частных жилых домов.