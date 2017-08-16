Компании ВТБ Медицинское страхование подтвержден наивысший рейтинг надежности

По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают высокий уровень индивидуального информирования, высокий уровень обращаемости граждан по телефону горячей линии и по сети интернет за 2016 год, статистика жалоб, поступающих в страховую компанию.

Среди позитивных факторов также были отмечены высокая доля проводимых страховщиком экспертиз в сочетании с их высокой эффективностью. В качестве факторов поддержки выделяются высокие финансовый потенциал и надежность собственника компании (ВТБ Страхование), имеющего рейтинг надежности на уровне ruAAA RAEX Эксперт РА, а также высокая доля компании на рынке ОМС по сумме средств, предназначенных для оплаты медицинской помощи.

Аналитики рейтингового агентства положительно отмечают высокую ликвидность и надежность инвестиционного портфеля страховщика, высокую рентабельность собственных средств, низкое отношение кредиторской задолженности, не связанной с ОМС, к активам не связанным с ОМС, высокую долю удовлетворенных жалоб и высокий уровень возмещения затрат.

До конца 2017 года к ВТС Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС) присоединится ВТБ Медицина, в результате объединенная компания станет лидером рынка ОМС по количеству застрахованных лиц.