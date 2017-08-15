«Торпедо» мечтает о Премьер-Лиге

Владимирское «Торпедо» может привести в город на Клязьме «Спартак» или «Локомотив». До поединка с командой Премьер-Лиги черно-белым осталось сделать один шаг.

23 августа на стадионе «Торпедо» состоится поединок 1/32 финала Кубка России по футболу. В гости к нашей команде приедет «Олимпиец» из Нижнего Новгорода. В случае победы Владимир будет ждать клуб из сильнейшей лиги страны.

Александр Акимов, главный тренер ФК «Торпедо»-Владимир (по телефону):

– Теперь мы начинаем мечтать, конечно, о Премьер-Лиге.

– Какая команда к нам приедет, сложно сказать. Я какие-то выкладки в интернете видел, варианты: и «Локомотив» московский, и «Ахмат», и «Уфа».

– После 23-го будет сама сетка 1/16. А привезти? Знаете как? Мечтать можно о чем угодно, а ЦСКА и «Зенит» у нас уже были.

– Ну, давайте помечтаем о «Спартаке» московском, о «Локомотиве»

По словам Александра Акимова, «Олимпиец» – проходимый соперник. Кроме того, у нижегородской команды сейчас проблемы в чемпионате, и к «Торпедо» клуб с берегов Волги может отнестись с «прохладцей».

Для удобства болельщиков матч 1/32 финала Кубка страны начнется в 18.30. Предварительная продажа билетов на это противостояние начнётся уже 19 августа в магазине спортивной атрибутики напротив касс стадиона «Торпедо».

Попасть на футбол можно за 150 рублей. Действовать будут и ранее приобретённые билетные книжки.

Автор: Полина Тарбеева