Под Вязниками«Opel» врезался в машину с пьяным водителем

Вчера в 17.20 в поселке Мстера 37-летний безработный деревенский житель на машине «Opel»неосмотрительно выехал на главную дорогу с прилегающей территории и не заметил «ВАЗ-2112», которым управлял 39-летний житель Мстёры.

Свидетели ДТП сообщили инспекторам, что водитель «двенашки» нетрезвый. Проверка на алкотестере подтвердила факт опьянения.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля «Opel», а также пассажиры обеих машин. В иномарке находился 8-летний сын водителя – то, что он находился в автокресле, позволило избежать серьёзных травм.Мальчика госпитализировали с ушибом колена.