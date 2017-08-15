Во Владимире на пожертвования построят дюжину веранд

На средства благотворителей в детских садах Владимира будут построены 12 веранд. Их соорудят к началу учебного года.

– Кроме того, за бюджетные средства уже установлено 7 и отремонтировано 40 прогулочных веранд в разных детских садах, – сообщил «Призыву» заместитель начальника управления образования администрации г. Владимира Евгений Алексеенко.

Впервые выделено 10 миллионов рублей из городской казны на ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в детских садах. Денег хватило на асфальтирование пяти территорий – в садиках № 5, 48, 76, 101, 104.

В садике № 48 на улице Красноармейской обновили все дорожки. Там же на свежем асфальте успели нарисовать разметку для кросса и веселых стартов.

К сведению. СанПиН рекомендует оборудовать отапливаемые прогулочные веранды из расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка с обеспечением проветривания веранд.