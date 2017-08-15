Во Владимирской области начали убирать картошку и капусту

К середине августа на полях Владимирской области собрано 280 тонн капусты ранних сортов и 410 тонн картофеля. С каждой неделей объёмы уборки увеличиваются, хотя, конечно, учитывая погоду начала лета, показатели ниже прошлогодних.

В большей степени капризы погоды отразились на заготовках кормов для скотины. Кормовые культуры скошены на площади 90 тысяч гектаров, что составляет 58% от планируемого. Заготовлено 29,9 тысяч тонн сена (73%), получено 204 тысячи тонн готового силоса (30%).

Больше всего заготовили кормов хозяйства Меленковского, Селивановского и Юрьев-Польского районов. Отдельные сельхозорганизации Меленковского, Муромского и Селивановского районов приступили к уборке озимых зерновых культур.

Фото: http://www.shalya66.ru/_nw/2/13467261.jpg