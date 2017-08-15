Суздаль вновь зазвонит во все колокола

По традиции в эти дни в Суздале соберутся лучшие звонари из Сергиева Посада, Иваново, Переславля-Залесского, Костромы, Ростова Великого, Ярославля, Тутаева, Дмитрова, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Архангельска, Нижнего Новгорода, Владимира и Суздаля.

Колокола зазвучат над Суздальской землей со звонницы Спасо-Евфимиева монастыря, которая славится подбором старинных колоколов, и самой высокой колокольни города – колокольни Ризоположенского монастыря.

В рамках мероприятия пройдут концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону, выступления творческих коллективов, поэтические чтения.

Открытие фестивальных площадок состоится равно в полдень.

Фестиваль «Лето Господне» пройдет в Суздале уже в четвертый раз. Имя фестивалю дал знаменитый роман «Лето Господне» Ивана Шмелева, судьба которого была тесно связана с Владимирской землей.

Программа фестиваля :

Фото: http://звоны.рф/photo/img%20(21).jpg