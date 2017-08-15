Овчинниковой объявили выговор за её IQ

За скандальные высказывания зам. директора областного департамента здравоохранения объявили выговор

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Елена Овчинникову не уволят. За скандальное высказывание о своём IQ заместителю директора облздрава объявили выговор. Инцидент с Овчинниковой в течение месяца разбирала специальная комиссия. По результатам служебной проверки к чиновнице решили применить меры дисциплинарного характера. Но на работе она останется.

Александр Кирюхин, директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области (по телефону):

  • Там конфликт, комиссия разобралась, там конкретно конфликт с человеком, который провоцировал. На видео все хорошо было видно.
  • Там коллегия департамента здравоохранения была, она вела ее. Человек, который появился, не давал вести коллегию, пыталась ее сорвать и все перевести ситуацию на какие-то свои похоронные дела.
  • Это ответ был конкретному человеку. На комиссии все это было представлено.

Напомним, заявление об интеллектуальной несостоятельности аудитории чиновница сделала на выездном совещании в Собинском районе. На встречу были приглашены общественники. Но диалога не получилось. В какой-то момент чиновница нелицеприятно высказалась в адрес жителей Собинского района.

Елена Овчинникова, заместитель директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области:

  • Я не буду вас перекрикивать. IQ у меня немного повыше, чем у вас.
  • Если вам что-то не нравится – выходите.
  • Поэтому спокойно сидите и слушайте меня.

Сразу после скандала ситуацию прокомментировал руководитель Елены Овчинниковой – директор облздрава Александр Кирюхин. Он отметил, что таких выражений чиновники допускать не должны, и пообещал, что не отставит произошедшее без внимания. Внимание, действительно, проявлено. Наказание – наложено. Инцидент исчерпан?

Автор: Полина Тарбеева

Фото сайта администрации города Владимира

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