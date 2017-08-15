Пострадавшие из-за чумы свиней фермеры получат компенсации

Начиная с текущей недели владельцы отчужденных из-за африканской чумы свиней животных начнут получать компенсации из областного бюджета. Выплаты будут производиться на основании соответствующего постановления администрации области.

Как разъяснили в пресс-службе «Белого дома», порядок получения компенсации таков.

– При ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории области создается специальная комиссия для отчуждения животных.

– Процедура отчуждения оформляется актом установленного образца, в котором указывается вид и вес животного.

– Граждане и юридические лица обращаются в департамент ветеринарии с заявлением на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения животных, в котором должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств, с приложением акта об отчуждении животных.

Возмещение ущерба осуществляется по рыночной стоимости животных, сложившейся на день отчуждения. На сегодняшний день средняя цена реализации живого веса свиней для определения размера компенсации составляет 150 рублей за 1 кг живого веса свиней до 45 кг включительно и 110 рублей за 1 кг живого веса свиней свыше 45 кг.

Компенсационные выплаты осуществляет департамент ветеринарии. Сообщается, что денежные средства начнут поступать на счета заявителей уже в ближайшее время.

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