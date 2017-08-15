Владимирца убили за долг в 200 тысяч рублей

В ноябре 2012 года на обочине восьмого километра южного объезда Владимира было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как пояснили в Следкоме, особую сложность в раскрытии преступления представляло установление личности убитого. Документов при нем не было, в списках без вести пропавших он не значился, результаты проверки по другим криминалистическим учетам также долгое время не давали положительных результатов.

Поймать подозреваемого в убийстве правоохранители смогли только спустя пять лет. 8 августа 34-летний житель Тверской области был задержан в Москве.

По версии следствия, мужчины знали друг друга ранее. Потерпевший отказался возвращать в оговоренный срок 200 тысяч рублей, взятые в долг у подозреваемого. Между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого житель Тверской области нанес потерпевшему множественные удары молотком по голове.

С подозреваемым уже проведены необходимые следственные действия на месте преступления. Задержанный мужчина признал вину в совершенном преступлении, и в ходе допроса подробно пояснил обстоятельства совершенного им преступления.

По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по постановлению следователя проводятся необходимые экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

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