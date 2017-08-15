ВТБ24 во Владимирской области на треть увеличил чистую прибыль

Положительную динамику демонстрируют и другие показатели банка в регионе.

По итогам отчетного периода общий кредитный портфель Владимирского офиса ВТБ24 превысил 11,5 млрд. рублей.

Объем средств, привлеченных от юридических лиц и населения, составил более 11,1 млрд. рублей. Портфель по срочным вкладам населения регионального подразделения ВТБ24 превысил 8,2 млрд. рублей, продемонстрировав рост на 6,5% с начала текущего года. По итогам полугодия в ВТБ24 увеличилась доля состоятельных вкладчиков, которые сформировали около 65% от объема депозитного портфеля.

«Каждый третий состоятельный житель области выбирает ВТБ24 в качестве финансового партнера», – отметил управляющий региональным подразделением ВТБ24 Игорь Серков.

За 1 полугодие 2017 года объем выдачи кредитов наличными составил 1,2 млрд. рублей, что на 20% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

За первые 6 месяцев 2017 года ВТБ24 выдал в регионе ипотечных кредитов на сумму 543 млн. рублей. Ипотечный портфель ВТБ24 в регионе вырос и составил 3,8 млрд. рублей.

В 1 полугодии 2017 года объем выданных кредитов предпринимателям региона составил 180 млн. рублей. Кредитный портфель по малому бизнесу вырос до 1,2 млрд. рублей.

С начала года выдано более 6 тысяч карт Мир бюджетным и федеральным структурам региона.