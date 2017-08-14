В Горках рассчитывают, что дела пойдут в гору

Вместо ООО «Агрофирма «Камешковский» в селе Горки в 2017 году в связи со сменой собственника начало действовать ООО «Владагрохолдинг-Горки». Его возглавил Иван Шашков, житель Владимира, прежде более полутора десятка лет проработавший в департаменте сельского хозяйства обладминистрации.

Профиль хозяйства остался прежний – молочное животноводство. Сегодня во «Владагрохолдинг-Горки» – 700 голов крупнорогатого скота, ежедневно в Горках получают 5800 литров молока, которое по большей части уходит во Владимир на переработку крупной компании и лишь в небольшом объеме реализуется через собственный магазин на селе.

Своей молокопереработки у «Владагрохолдинг-Горки» пока нет. Но, возможно, будет, учитывая новые открывшиеся перспективы. Если прежде сельхозпредприятие испытывало острую нехватку земли для выращивания кормовых культур, то сейчас площади увеличились почти вдвое.

Сегодня у «Владагрохолдинга-Горки» – 3000 гектаров, которых для обеспечения кормами нынешнего поголовья пока хватает с избытком. Из них 1200 гектаров муниципальных земельных угодий хозяйство арендует у администрации Камешковского района. А по поводу аренды ещё 1800 гектаров при селе Давыдово, деревнях Сынково и Жуиха есть договорённости с частниками-собственниками.

Так как дефицита земли для выращивания кормов теперь нет, руководство сельхозпредприятия планирует увеличить поголовье дойного стада в Горках еще на 200 коров путем их приобретения в лизинг. Такое внушительное пополнение запланировано на будущий 2018 год.

Сейчас «Владагрохолдинг-Горки» располагает в селе Горки четырьмя животноводческими дворами, из которых один пока пустует и предназначен под расширение дойного стада.

Есть необходимость и в покупке новой техники. Машинно-тракторный парк, которым располагает ООО «Владагрохолдинг-Горки», довольно сильно изношен. Порой комбайны и трактора приходится ремонтировать прямо в разгар сезона, как говорится, на ходу. Поэтому уже в текущем году с помощью «Владагролизинга» запланировано приобретение нового кормоуборочного комбайна и четырех новых тракторов марки «МТЗ».

Сейчас в хозяйстве полным ходом идет заготовка кормов. Всего по плану их необходимо заготовить порядка 10 тысяч тонн. Однако поначалу прохладное и сырое лето внесло свои коррективы в график уборки.

Сейчас отставание от плана составляет две-три недели. Поэтому пока заготовлено лишь 4 тысячи тонн кормов (то есть 40 %), но руководители ООО «Владагрохолдинг-Горки» уверены, что с учетом погожих и сухих дней нынешнего августа потерянное удастся наверстать.