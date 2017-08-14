Митяев уехал, но обещал вернуться с Бутусовым

В минувшие выходные под Ковровом впервые прошел фестиваль авторской песни «ProДобро», идейным вдохновителем которого стал Олег Митяев. Мероприятие было самым крупным культурным событием в Центральной России за последнее время: на него продали около трех тысяч билетов.

За три дня на сцену вышли 60 артистов. Среди них легендарные барды из поколения «шестидесятников» – Юлий Ким, Александр Городницкий, сам Олег Митяев и группа «Uma2Rman» и сам Митяев.

Успех фестиваля так вдохновил организаторов, что они решили сделать его традиционным. Олег Митяев сообщил ТАСС, что уже в следующем году участие в празднике могут принять и другие именитые артисты: «Я надеюсь, что на эти фестивали будут приезжать и Тамара Гвердцители, и Владимир Меньшов, и Слава Полунин, и Михаил Жванецкий, и Вячеслав Бутусов».

У фестиваля «ProДобро» появился и свой неформальный гимн. Александр Городницкий, автор песен «Атланты», «Снег» и «Моряк, покрепче вяжи узлы», в день открытия представил свое новое произведение и посвятил его Владимирской земле.

На этот раз легендарный бард еще сбивался, исполняя совсем свежий гимн, но уже в следующем году обещал выучить слова наизусть.

Автор: Елена Пляскина