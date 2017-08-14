По Ново-Ямскому переулку закроют движение

С сегодняшнего дня с 22.00 часов и до 24.00 часов 31 августа будет закрыто движение всех видов транспорта по Ново-Ямскому переулку в районе дома №4. Это связано с проведением ремонтных работ, уточнили в горадминистрации.

Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Ново-Ямской, Чайковского, Красноармейской, 9-го Января.

На время работ будет изменена схема движения маршрутов городского транспорта, проходящих по указанному участку улично-дорожной сети.

Автобусного маршрута № 5 от остановочного пункта «Улица 9-го Января» до остановочного пункта «Площадь Победы»:

– в прямом направлении по улице Красноармейской – проспекту Строителей – улице Горького – Октябрьскому проспекту – улицам Дзержинского – Студеная Гора – проспекту Ленина;

– в обратном направлении по проспекту Ленина – улицам Студеная Гора – Дворянской – Большой Московской – Гагарина – Луначарского – Батурина – Мира – Горького – проспекту Строителей – улице Красноармейской;

Автобусного маршрута № 2 от остановочного пункта «Улица Балакирева» до остановочного пункта «Вокзальная площадь»:

– по улице Балакирева – проспекту Строителей – улицам Мира – Усти-на-Лабе – Вокзальной.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/952274/