На пожаре во Владимире спасли мужчину

Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Добросельской произошел в минувшую субботу ночью. Загорелась квартира на шестом этаже общежития.

«Существовала угроза распространения огня на соседние квартиры. К месту происшествия были направлены подразделения пожарно-спасательных частей №3, №2 и №53 и дежурная служба пожаротушения», – сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Первые прибывшие подразделения незамедлительно приступили к эвакуации жильцов и тушению огня. Была задействована автолестница. В квартире, где произошёл пожар, находился мужчина. Начальник дежурной смены пожаротушения Роман Коркин принял решение спасать мужчину при помощи носилок, так как самостоятельно тот передвигаться не мог.

Личный состав дежурных караулов вынес на носилках пострадавшего по лестничному маршу в безопасную зону, где бригада скорой помощи оказала ему первую медицинскую помощь.

Всего на пожаре было эвакуировано 35 человек, в том числе 10 детей. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Фото: http://33.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/5707579/