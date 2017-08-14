Под Суздалем «Ford» подбил «Merсedes» на гибкой сцепке

Авария произошла в субботу на федеральной трассе на повороте на поселки Садовый и МЮД. 55-летний водитель «Ford-Тransit» просчитался с маневром: при выезде с второстепенной дороги не успел повернуть налево.

Он неверно рассчитал расстояние до грузовика «Ford-S Max», ехавшего по главной полосе. Сам-то грузовик избежал удара, а вот «Merсedes 207», которого он вез на гибкой сцепке, – нет. В итоге пострадали три человека: водители «Merсedes 207» и легковушки «Ford», а также пассажир «Ford-S Max».

В тот же день во Владимире на Судогодском шоссе неизвестный водитель на автомобиле «Range Rover» не успел затормозить перед «Skoda Octavia», которая остановилась, чтобы повернуть налево. Виновник аварии скрылся на своих двоих. Найти его пока не удалось. Машина же задержана, она находится на штраф-стоянке. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.

В воскресенье в Юрьев-Польском 27-летний водитель «Hyundai i30» при выезде с второстепенной дороги не пропустил «Ладу-Ларгус». От удара обе машины отбросило на «Citroen C4», стоявший на перекрестке. В результате ДТП пострадал водитель «Hyundai i30».

В тот же день в поселке Лукново Вязниковского района пьяный 19-летний парень на «девятке» не вписался в поворот и на всех парах врезался в магазин. У водителя и прав на управление автомобилем нет. В результате ДТП пострадали три человека: водитель и два его приятеля-пассажира.