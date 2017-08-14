В первом полугодии компания ВТБ Страхование собрала 35,6 млрд рублей страховых премий

За первое полугодие 2017 года объем сборов по данным отчетности по РСБУ компании ВТБ Страхование составил 35,6 млрд рублей, что почти на 30% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий размер выплат страховой компании составил 6,2 млрд рублей. Собственные средства компании увеличились до 28,1 млрд рублей, прирост с начала года – на 37%. Чистая прибыль за 6 месяцев составила 9 млрд рублей, на 30% больше, чем за первое полугодие 2016 года.

Геннадий Гальперин, генеральный директор ВТБ Страхование, прокомментировал: «Мы уверенно прошли первое полугодие, продемонстрировав стабильную положительную динамику ключевых показателей эффективности. Мы нарастили как объёмы собранной премии, так и чистую прибыль, сконцентрировавшись на ключевых направлениях бизнеса, заложенных в нашей стратегии. До конца года нам предстоит реализовать ряд крупных проектов, среди которых – объединение наших страховых медицинских компаний – ВТБ Медицина и ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС)».

В первом полугодии положительную динамику развития также показали дочерние страховые компании. В первом полугодии 2017 года общий объем сборов компании ВТБ Страхование жизни превысил 8,1 млрд рублей, прирост по сравнению с первым полугодием прошлого года – 60%. Общее количество застрахованных лиц страховых медицинских компаний группы – ВТБ Медицина и ВТБ Медицинское страхование (ранее РОСНО-МС) – насчитывает порядка 24 млн человек.