Чума свиней дошла до Радужного

В минувшую субботу был выявлен новый случай заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС), на этот раз на территории закрытого города Радужный.

На месте в срочном порядке начали работу оперативная группа МЧС России, представители администрации ЗАТО Радужный, оперативная группа МВД и представители ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области».

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС России, специалисты провели необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.

Напомним, что для повышения эффективности борьбы с африканской чумой свиней в регионе-33 открыта «Горячая линия». Обо всех случаях заражения или внезапного падежа животных, а также об обнаружении трупов свиней и диких кабанов можно сообщить по телефонам 53-22-76 или 33-54-02, код Владимира 8 (4922).

К тому же на сайте департамента сельского хозяйства и продовольствия создана страничка с актуальной информацией о ситуации с АЧС в районах области – она дана в форме интерактивной карты. Там же содержатся ссылки на нормативно-правовые акты, касающиеся африканской чумы свиней, сведения о болезни, памятки и рекомендации по предупреждению распространения АЧС среди домашних животных и диких кабанов.

Фото: http://www.rzemet.pnzreg.ru/files/zemetchino_pnzreg_ru/sel_hoz/porosyata(1).jpg