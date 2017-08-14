Жалоба ООО Компания «Меридиан» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО Компания «Меридиан» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на поставку сантехнических товаров для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области “Гусь-Хрустальная центральная городская больница.

Заявитель в своей жалобе указал, что аукционная комиссия неправомерно не допустила его заявку к участию в электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России установила, что аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки, Комиссией Владимирского УФАС России выявлены нарушения статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно неправомерное требование к характеристике товара.

Таким образом, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, и приведения требований заказчика в соответствие с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО Компания «Меридиан» по доводам, изложенным в ней необоснованной.

В отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.