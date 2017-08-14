Жалоба признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО Внешнеэкономическая Дистрибьюторская фирма «Акцент» на действия комиссии по осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на закупку шовного материала для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области “Областная клиническая больница”.

В своей жалобе заявитель указал, что аукционная комиссия неправомерно приняла решение о признании его заявки соответствующей требованиям документации об электронном аукционе.

Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что у аукционной комиссии отсутствовали правовые основания для признания заявки заявителя не соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации.

Тем самым, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО Внешнеэкономическая Дистрибьюторская фирма «Акцент» на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней необоснованной.