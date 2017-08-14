Вязниковец вырастил в огороде почти 200 кустов мака

Незаконный посев снотворного мака, расположенный на участке 49-летнего жителя одного из районных сел, был обнаружен полицейскими в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2017».

По данным пресс-службы регионального УМВД, оперативники изъяли 187 кустов растения. Согласно заключению эксперта, растения мак содержат наркотическое средство морфин.

Со слов владельца участка, мак он выращивал исключительно для собственного потребления. В настоящее время эта версия проверяется сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

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