Самый необычный храм Коврова отметил юбилей

В минувшую субботу в Коврове торжественно отметили 190-летие церкви св. Иоанна Воина – одного из трёх приходских храмов и, без преувеличения, духовного центра города.

Это, наверное, самый необычный храм в Коврове. Его начали возводить еще в 1809 году на «кладбище князей Ковровых» – на бывшем сельском погосте, где находилась родовая усыпальница князей Ковровых-Стародубских, по которым получил свое название нынешний город.

Однако Отечественная война 1812 года заставила отложить работы, и окончательно церковь достроили в модном в ту пору архитектурном стиле классицизма (это единственный «классический» храм Коврова) и освятили лишь в 1827-м.

Вплоть до начала 1920-х гг. Иоанновский храм оставался кладбищенским, потом стал обычным приходским, а в середине 1930-х гг. его закрыли, заодно разгромив старое кладбище и уничтожив уникальные надгробия.

В разгар Великой Отечественной войны, когда на волне патриотического подъема Сталин вынужденно повернулся лицом к православию, на весь Ковров в 1943 году открыли лишь один-единственный Иоанно-Воиновский храм.

И вплоть до победного 45-го это была единственная действующая церковь города, где тысячи ковровчан, а, особенно, ковровчанок, молились о спасении своих близких и о разгроме ненавистного врага.

Потом многострадальный храм закрыли вновь, в нем сначала размещался городской музей, потом – база местного промторга, и, наконец, в 1994-м церковь св. Иоанна Воина капитально отремонтировали, восстановили утраченные элементы, в том числе шпиль колокольни, и открыли в третий раз.