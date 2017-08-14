В Экспоцентр приглашаются владимирские семьи

Участие в ней примут компании из разных регионов России. Кроме владимирских предприятий будут представлены фирмы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Липецка, Иваново, Рязани, Твери и Новосибирска, Архангельска.

На выставке можно будет приобрести текстильные изделия, предметы интерьера, сувениры ручной работы, мужскую, женскую и детскую одежду, обувь, игрушки, косметику и продукты питания.

Изюминкой выставки-ярмарки станут мастер-классы для детей и взрослых, на которых можно научиться делать интересные сувениры из войлока, цветов и ниток своими руками.

Любознательные посетители смогут самостоятельно открыть законы природы на экспозиции «Инженерная песочница», где в изобилии будут представлены микроскопы, гироскопы, головоломки и конструкторы.

В Торгово-промышленной палате Владимирской области, выступающей традиционным организатором подобных выставок, отмечают, что у владимирцев есть уникальная возможность приобрести интересные и качественные вещи без наценок посредников.

Режим работы выставки-ярмарки:

16-18 августа – с 10.00 до 19.00

19 августа – с 10.00 до 15.00

Фото: http://parents-spb.livejournal.com/data/atom?tag