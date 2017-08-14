Во Владимире зажгли Олимпийский огонь

В городской мэрии отметили, что спортивное действо, прошедшее в областном центре в минувшую субботу, стало генеральной репетицией празднеств, которые пройдут во Владимире во время Чемпионата мира по футболу.

Праздник на День физкультурника начался с показательных выступлений воспитанников спортивных школ города и спортивного парада. Затем был зажжен настоящий Олимпийский огонь. Эту почетную миссию выполнил победитель XXIII сурдолимпийских игр в греко-римской борьбе – владимирец Мартин Алексанов.

А в качестве почетной гостьи праздника участницей парада открытия стала участница двух Олимпиад, серебряный призер в олимпийской эстафете по легкой атлетике 4*400 метров Олеся Зыкина.

Большой интерес у зрителей вызвала новинка спортивного мероприятия – «Богатырские игры». В силовом экстриме состязались шесть сборных, включая владимирскую и республику Крым. В качестве судей выступили легенды силового экстрима: Денис Цыпленков, Владимир Калиниченко, Алексей Самсонов.

В то время как богатыри соревновались и поднимали на своих плечах автомобиль весом свыше 2 тонн, владимирцы могли также принять участие в «богатырских забавах», где нужно было проявить ловкость в сдергивании шапки с соперника или в кулачном бою.

Все желающие также смогли пробить одиннадцатиметровый в ворота, обороняемые вратарем «Торпедо». Профессионал доказал свой высокий уровень мастерства. Ворота так и остались «нераспечатанными».

Также профессиональные футболисты продемонстрировали владимирсцам искусство владения мячом и провели мастер-классы для любителей игры.

Одним из интересных футбольных событий также стал матч по мини-футболу между командами администрации города Владимира и Совета народных депутатов города с капитаном Андреем Шохиным, сборной ветеранов владимирской команды «Торпедо» и администрации Владимирской области. Победу одержала команда ветеранов ФК «Торпедо», второе место заняла команда сотрудников администрации города Владимира и Совета народных депутатов города.

Как и в прошлом году, большой интерес вызвала эстафета по бегу среди воспитанников детсадов. Здесь нелегкую победу завоевали воспитанники д/с №34.

Также прошли соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями. А еще все желающие могли сдать нормы ГТО, посостязаться в шашках и шахматах, смешанных единоборствах. Любители творчества приняли участие в росписи сувенирных футбольных мячей.

Ближе к финишу прошел розыгрыш бесплатной лотереи. Главный приз велосипед достался Наталье Заурман.

Фото: http://www.vladimir-city.ru/news/main/952220