В четырех районах области резко выросло число аварий с детьми

В Ковровском, Александровском, Камешковском и Юрьев-Польском районах значительно увеличилась аварийность с участием детей. Всего же за 7 месяцев на дорогах области произошло 148 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых трое погибли и 169 были ранены. В 12 авариях дети не были пристегнуты ремнями безопасности.

– Во всех этих случаях дети были в семейных автомобилях, с родителями или родственниками. Легкомыслие и беспечность взрослых привели к трагическим последствиям, – говорит инспектор отделения пропаганды регионального управления ГИБДД Виталий Карасов.

После каждого подобного ДТП с родителями проводят беседы на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и в ГИБДД.

Также детально разбирают и ДТП с участием детей-пешеходов. Так, 18 наездов совершено на «зебрах». Инспектора ГИБДД проверили 448 пешеходных переходов. Больше, чем у половины, обнаружены недостатки.

В первую очередь, предписания отправлены тем муниципальным чиновникам, которые «позабыли» о переходах вблизи школ и детских садов. К началу учебного года им придется заново нанести разметку, восстановить освещение, дорожные знаки и построить ограждения около таких «зебр».

В 23 авариях дети сами нарушили правила дорожного движения, выбежав на дорогу вблизи транспорта и в неположенном месте. Одними профилактическими беседами с родителями и детьми не ограничиться. Поэтому региональное руководство решило выделить дополнительные средства на приобретение мобильныхавтогородков в города и района области. На сегодня насчитывается 78 автогородков. В них будут проводиться дополнительные занятия для детей всех возрастов.

На фото: В ДТП в Собинском районе пострадало трое несовершеннолетних