Вместо журналиста руководить сельским хозяйством будет юрист

Губернатор области Светлана Орлова освободила Романа Русанова от должности своего заместителя по сельскому хозяйству. Он будет советником губернатора на общественных началах.

Вместо Русанова курировать региональный агропром будет Олег Макаров – первый заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Макаров будет курировать вопросы ветеринарии, инвестиций и внешнеэкономической деятельности, надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Кроме того, на него возложен контроль и координация деятельности департамента сельского хозяйства и продовольствия, департамента ветеринарии, департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности, а также Гостехнадзора Владимирской области.

Интересно, что прежний руководитель аграрной отрасли региона-33 Роман Русанов по первому своему высшему образованию журналист – в 2004 году он закончил ВлГУ по специальности «журналистика».

А Олег Макаров – юрист: этот 27-летний уроженец Гусь-Хрустального в 2014 году получил в ВГУ диплом по специальности «юриспруденция».

Фото: http://www.landthink.com