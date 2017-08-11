Вместо журналиста руководить сельским хозяйством будет юрист

На посту вице-губернатора Романа Русанова сменил Олег Макаров

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Губернатор области Светлана Орлова освободила Романа Русанова от должности своего заместителя по сельскому хозяйству. Он будет советником губернатора на общественных началах.

Вместо Русанова курировать региональный агропром будет Олег Макаров –  первый заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Макаров будет курировать вопросы ветеринарии, инвестиций и внешнеэкономической деятельности, надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Кроме того, на него возложен контроль и координация деятельности департамента сельского хозяйства и продовольствия, департамента ветеринарии, департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности, а также Гостехнадзора Владимирской области.

Интересно, что прежний руководитель аграрной отрасли региона-33 Роман Русанов по первому своему высшему образованию журналист – в 2004 году он закончил ВлГУ по специальности «журналистика».

А Олег Макаров – юрист: этот 27-летний уроженец Гусь-Хрустального в 2014 году получил в ВГУ диплом по специальности «юриспруденция».

Фото: http://www.landthink.com

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