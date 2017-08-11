Хорошие водители бегут с городских маршрутов

За 7 месяцев 2017-го во Владимире по вине водителей автобусов произошло в два раза больше аварий, чем в прошлом году.На региональной комиссии по безопасности дорожного движения владимирские перевозчики объяснили роставарийности дефицитом опытных водителей.

– К нам пришло устраиваться 10 водителей, приняли только двоих. Нет опыта пассажирских перевозок, низкий уровень знаний правил. Приходится проводить стажировки, – сообщил руководитель компании «АДМ» Андрей Малый.

Кадровый кризис разразился минувшим маем, когда многие опытные шофера ушли с владимирских городских автобусных маршрутов на междугородние. В сезон экскурсий и туристических поездок там больше платят.

– И там не падают пассажиры, – поддерживал коллег-перевозчиков руководитель компании «БигАвтоТранс» Дмитрий Биганов. – Мы не можем повышать водителям зарплаты. Низкие тарифы на проезд не позволяют нам это сделать.

Судя по статистике, нехватка опытных кадров сказывается на работе всех крупных перевозчики областного центра. Здесь за 7 месяцев в 15 авариях побывали водители «АДМ», в 14 – водители «БигАвтоТранса» и в 6 – «Владимирпассажиртранса».

Те, кто сидят за баранкой троллейбусов, тоже дисциплиной не отличаются. За 7 месяцев пять владимирских и один ковровский водитель троллейбуса совершили ДТП, в результате которых пострадали 10 человек.

Глава администрации областного центра Андрей Шохин поддержал перевозчиков в плане того, что, мол, тарифы на перевозки во Владимире низкие и это влияет на качество работы пассажирского транспорта. Он сообщил, что в соседних регионах стоимость проезда куда выше, чем у нас.

Вице-губернатор Алексей Конышев усомнился – есть прямая связь между тарифами и дорожной статистикой. И предложил муниципалитету губернской столицы компенсировать расходы перевозчиков. Как это делают, к примеру, в Селиваново и Камешково.